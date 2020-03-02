В NASA увидели положительные последствия эпидемии коронавируса

В Китае значительно улучшилась экологическая ситуация из-за снижения экономической активности, вызванной эпидемией коронавируса. Это даже видно из космоса.

Уменьшение уровня диоксида азота в воздухе зафиксировали спутники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает BBC.

«Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой обширной территории», – сказал Фэй Лю, исследователь качества воздуха из Центра космических полетов NASA.

Диоксид азота выделяется автотранспортом, электростанциями и промышленными объектами. По словам ученых NASA, сначала воздух стал чище вблизи Уханя, где началась эпидемия коронавируса. К концу февраля эта тенденция распространилась на всю страну.

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