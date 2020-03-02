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Главная » Украина » Политика
20:08 02 Марта 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Все-таки Гончарук: В СМИ заявляют об отсутствии кандидатур на пост премьера

Глава парламентский фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется премьер-министром Украины. Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 2 марта.

“На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур”, – сказал Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук, парламентарий сказал: “Думаю, что да. По крайней мере на данный момент никакие заявления не поступали”.

На 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского назначена внеочередная сессия Верховной Рады. В повестку дня внесен вопрос «о Кабинете Министров». Что именно подразумевает рассмотрение этого вопроса, неясно, но, по данным СМИ, Рада может отправить Гончарука в отставку с должности премьера.

В то же время первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что речь может идти «о точечных изменениях», а не об отставке всего Кабмина.

СМИ также писали, что Гончарук снова написал заявление об отставке. Премьер опроверг эту информацию сегодня утром.

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Тэги: премьер-министр, Кабмин, Гончарук, арахамия, кандидатуры

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