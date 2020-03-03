Новые выплаты детям от государства: экономический паспорт украинца

И будет нам счастье: как слуги народа планируют обеспечить наших детей.

На рассмотрении находится новый законопроект от титульной партии «Про экономический паспорт украинца».

Если коротко, проект Закона Украины «Про экономический паспорт украинца» предусматривает создание специального «Фонда будущего», на деньги из которого может рассчитывать каждый украинец, родившийся после 1 января 2021 года. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете, и сколько его будут рассматривать пока неизвестно. Одна из стратегических целей предлагаемых нововведений – задержать украинцев в стране, уменьшив отток трудовых ресурсов и сохранения генофонда Украины, а так же выполнение предвыборного обещания Зеленского.

Экономический паспорт украинца – что это

Упрощенно говоря «Экономический паспорт украинца» представляет собой персональный банковский счет, который планируют открывать для каждого нового гражданина Украины сразу после его рождения. На это счет хотят ежегодно начислять некую сумму, часть от государственного финансового пирога, или, как сказано в проекте процент от природных богатств Украины.

По версии авторов законопроекта, Одинаковые суммы на счетах украинцев, рожденных после 1 января 2021 года, будут накапливаться вплоть до достижения ими 18-летия. После достижения совершеннолетия ребенок получит право снять деньги с этого счета и использовать их по собственному усмотрению, без каких либо ограничений. Единственным условием является проживание ребенка в Украине на протяжении этих лет. Для осуществления сбора средств и их распределения предлагается создать специальную структуру – Фонд будущего.

Откуда деньги: Фонд будущего

Вопрос отнюдь не праздный, тем более, что авторы законопроекта в пояснительной записке к нему обещают, что его реализация не потребует дополнительных затрат из Госбюджета страны. Фонд будущего, который создаст Кабмин, будет аккумулировать средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины. В задачи этого фонда так же будет входить создание персональных счетов младенцев и распределение по ним накопленных средств.

В ст. 4 Законопроекта так же указано, что Фонд может так же получать средства «как гарантии» или «привлекать другим способом» из любых государственных или частных источников, не запрещенных законодательством. Так же указано, что Кабмин может увеличивать уставной капитал или дополнительно финансировать Фонд из Госбюджета.

Законопроект «Про экономический паспорт украинца» зарегистрировал депутат «Слуги народа» Дмитрий Костюк 16 января, с 20 января 2020 года документ проходит рассмотрение в профильных комитетах.

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