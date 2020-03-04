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15:33 04 Марта 2020 Просмотров 1994   КомментариевКомментарии

В Ирпене покупатель разгромил стулом магазин

Нарушитель пришел в магазин с маленьким ребенком, и у него на глазах устроил погром.

Житель Ирпеня по решению суда выплатит штраф в размере 8500 гривен за погром, устроенный им в магазине «Лоток», расположенном на улице Соборной.

Хулиган ,придя в магазин, устроил ссору с продавцом, а затем бросил в него стулом. Когда предмет мебели достиг полки с алкоголем, с нее полетели и разбились бутылки с виски, ромом и ликерами. Ущерб, нанесенный неадекватным покупателем, составил около двух тысяч гривен.

В суде хулиган раскаялся в содеянном.

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Тэги: магазин, ирпень, хулиганство, лоток

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