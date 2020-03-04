В Ирпене покупатель разгромил стулом магазин
Нарушитель пришел в магазин с маленьким ребенком, и у него на глазах устроил погром.
Житель Ирпеня по решению суда выплатит штраф в размере 8500 гривен за погром, устроенный им в магазине «Лоток», расположенном на улице Соборной.
Хулиган ,придя в магазин, устроил ссору с продавцом, а затем бросил в него стулом. Когда предмет мебели достиг полки с алкоголем, с нее полетели и разбились бутылки с виски, ромом и ликерами. Ущерб, нанесенный неадекватным покупателем, составил около двух тысяч гривен.
В суде хулиган раскаялся в содеянном.
Новости по теме
В Бахмуте Донецкой области на днях слушали дело неоднократно судимого разбойника, который совершил вооруженное нападение на магазин в мае прошлого года.
Это уже не первый скандал, в который попадает неадекватный мужчина.
Поведение хулигана расценили как вызов обществу.