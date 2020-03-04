Зеленский о Шмыгале: Украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром и надеется, что его Кабинет министров будет работать «для людей».

«Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможно. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров.

За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство «казнократов», правительство спасения и правительство «крепких хозяйственников», правительство спасения «крепких хозяйственников» и так далее. Я верю, что у нас наконец-то появится именно правительство для людей.

По предложению фракции «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва имеет право коалиции фракций, вношу на рассмотрение Верховной Рады представление за назначением премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля».

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