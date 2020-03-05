Во Львове задержали наркоторговца с крупной партией веществ

У 40-летнего жителя города Калуш Ивано-Франковской области, у которого обнаружили наркосодержащие таблетки Субутекс и каннабис.

Правоохранители обнаружили в автомобиле злоумышленника 143 блистера с одной тысячей наркосодержащих таблеток Субутекс, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет около 400 тысяч гривен.

Кроме того, во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили измельченное вещество растительного происхождения, похожее на «каннабис» весом около 1,5 килограмма и кусты растений конопли. Полицейские изъяли вещества и направили их на экспертное исследование.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном обороте наркотиков (ч.3 ст.307 УК Украины).

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