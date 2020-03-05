За что Рябошапка «получил по шапке»? Версии и слухи

Сегодня, 5 марта, прошло внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассматривали отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Постановление о недоверии генпрокурору в Раду направил правоохранительный комитет. В «Слуге народа» заявили, что за отставку Рябошапки собрали нужные голоса и 227 подписей, сообщает Страна.

Сам Руслан Рябошапка говорил, что его отставки добиваются коррумпированные политики. Он объяснил отсутствие посадок «трешем» от правоохранителей и подчеркнул, что «не судья и не может никого посадить». Также его обвинили в декларировании недостоверной информации и использовании служебного положения.

Но главное – за Рябошапку «топят» западные посольства. И до последнего дня было непонятно, смогут ли они уговорить президента оставить генпрокурора. Но сегодня Зе дал понять, что нужно уволить прокурора без оглядки на рекомендации западных партнеров.

Процедура отставки Рябошапки предполагает, что депутаты выскажут ему недоверие. А вот вопрос назначения нового генерального прокурора парламент, вероятнее всего, рассмотрит на следующей пленарной неделе.

На заседании за недоверие Рябошапке проголосовали 263 человека, то есть его отправили в отставку. При этом фракция »Слуга народа» дала всего 179 голосов. Это минимальное количество голосов, которая давала президентская фракции на важных голосованиях.

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