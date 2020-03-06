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Главная » Мир » Политика
14:25 06 Марта 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

С Азарова и Ставицкого ЕС снял все санкции

На очереди и другие «папеденики».

5-го марта в Брюсселе подписан документ, которым Евросоюз снимает санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Еще на год ЕС продлил санкции относительно десяти бывших топ-чиновников из Украины, а именно: Виктора и Александра Януковичей, Виктора и Артема Пшонки, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Виктора Ратушняка, Сергея Арбузова и Александра Клименко.

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Тэги: санкции, Евросоюз, николай азаров, эдуарж ставицкий

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