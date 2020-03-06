Американца посадили за то, что облизал мороженое в супермаркете

В городке Порт-Артур, штат Техас, 24-летний Д’Адриан Андерсон выложил в соцсетях видео, как он облизывает мороженое в супермаркете Walmart, а потом кладет его обратно.

Это случилось еще в августе прошлого года. И за этот проступок его отправили на 30 суток в тюрьму, сообщает BBC.

Его также приговорили к шести месяцам заключения условно, 100 часов исправительных работ и 1000 долларов штрафа.

Более того, он должен заплатить 1,5 тысячи долларов компании Blue Bell Creameries, которая является производителем мороженого. Именно в такую сумму компании обошлась замена всего мороженого в холодильнике.

Правда, на камерах наблюдения видно, что на самом деле Андерсон все же потом забрал мороженое и заплатил за него, хотя на его собственном видео этого эпизода нет.

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