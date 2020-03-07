Правительство выплатило шахтерам более 650 миллионов гривен долга, – Шмыгаль

Кабинет Министров погасил часть задолженности перед горняками.

Более 654 миллионов гривен поступили на счета шахт.

На Всеукраинском совещании шахтеров президент Владимир Зеленский пообещал в марте погасить половину долгов. Процесс пошел. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги в сумме 654 миллиона поступили на счета, в частности Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг,

– отметил премьер.

Он также заверил, что правительство не будет стихийно закрывать шахты, а развивать угольные регионы.

По словам Шмыгаля, уже несколько недель Кабмин совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. Это долгосрочная программа, которая предполагает, что даже перед естественным закрытием шахты будут планировать будущее территории.

Кроме того, шахты не будут закрывать до тех пор, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

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