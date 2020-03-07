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20:20 07 Марта 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Мужчина грубо приставал к женщине полицейской, а затем избил

Инцидент произошел в маршрутке Киев-Бровары.

отрудница полиции возвращалась с работы после торжеств, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого «ухажера», что она работает в полиции и попросила, чтобы он не приставал.

«После того, как она пересела на другое место, мужчина изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали, а молодой женщине, у которой было носовое кровотечение, оказали посильную помощь», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники столичной полиции и задержали нападавшего. За разбойное нападение на работника полиции открыто уголовное производство.

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Тэги: Киев, полиция, конфликт, бровары, задержание

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