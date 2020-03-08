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Главная » Мир » Происшествия
11:06 08 Марта 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Китае обрушился отель, куда помещали на карантин людей с коронавирусом

В Цюаньчжоу, расположенном в 1000 км от Уханя, обрушился отель, в котором находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом.

Обрушение здания произошло в субботу в 19:30 по местному времени. Не менее шести человек погибли и 28 остаются пропавшими без вести, сообщает BBC.

71 человек находился в этой пятиэтажной гостинице в момент обрушения, из них 58 – с подозрением на наличие у них вируса. Десятки постояльцев уже спасены, но спасательные работы еще продолжаются.

Отель был построен в 2018 году, и пока неясно, чем обрушение было вызвано.

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Тэги: Китай, карантин, коронавирус

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