Свитолина менее чем за час уничтожила соперницу и вышла в финал

Свое победное шествие за победой в турнире украинская теннисистка продолжает более чем уверенно.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила нидерландку Аранчу Рус и вышла в финал турнира в мексиканском Монтеррее.

Украинка очень уверенно начала матч и не отдала сопернице в первом сете ни одного гейма.

Во второй партии ситуация практически не изменилась. Свитолина продолжила доминировать на корте и проиграла лишь один розыгрыш. Матч длился всего 52 минуты и завершился со счетом 2:0 (6:0; 6:1).

В финале Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.

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