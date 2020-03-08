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Главная » Украина » Спорт
12:33 08 Марта 2020 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Свитолина менее чем за час уничтожила соперницу и вышла в финал

Свое победное шествие за победой в турнире украинская теннисистка продолжает более чем уверенно.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила нидерландку Аранчу Рус и вышла в финал турнира в мексиканском Монтеррее.

Украинка очень уверенно начала матч и не отдала сопернице в первом сете ни одного гейма.

Во второй партии ситуация практически не изменилась. Свитолина продолжила доминировать на корте и проиграла лишь один розыгрыш. Матч длился всего 52 минуты и завершился со счетом 2:0 (6:0; 6:1).

В финале Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.

Источник:
Тэги: Мексика, Матч, теннис, победа, Элина Свитолина, турнир, полуфинал

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Свитолина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA

После выхода Свитолиной в 1/4 финала China Open украинская теннисистка седьмой гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

Свитолина стала третьей ракеткой мира

В предыдущей версии ранжира Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка Украины Элина Свитолина занимала пятую строчку.

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