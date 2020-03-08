Свитолина менее чем за час уничтожила соперницу и вышла в финал
Свое победное шествие за победой в турнире украинская теннисистка продолжает более чем уверенно.
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила нидерландку Аранчу Рус и вышла в финал турнира в мексиканском Монтеррее.
Украинка очень уверенно начала матч и не отдала сопернице в первом сете ни одного гейма.
Во второй партии ситуация практически не изменилась. Свитолина продолжила доминировать на корте и проиграла лишь один розыгрыш. Матч длился всего 52 минуты и завершился со счетом 2:0 (6:0; 6:1).
В финале Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой.
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В предыдущей версии ранжира Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка Украины Элина Свитолина занимала пятую строчку.