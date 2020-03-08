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Главная » Мир » Общество
21:27 08 Марта 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Только в Иране за сутки от коронавируса скончалось полсотни человек

Министерство здравоохранения Ирана сообщило о 49 новых смертей от коронавируса за последние сутки.

Сейчас в Иране подтверждены более 6,5 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти Ирана призвали избегать путешествий по стране и оставаться дома по возможности.

Иранский авиаперевозчик IranAir отменил все рейсы в Европу через «ограничения, которые накладывает Европа по непонятным причинам».

По состоянию на 8 марта в Иране от коронавируса умерли 194 человека. Из-за коронавируса в Иране погибли несколько должностных лиц. Коронавирус обнаружили у вице-президента, заместителя министра здравоохранения и у более чем 20 членов парламента.

По данным Минздрава по состоянию на утро 8 марта 2020 года в 92 странах мира было зарегистрировано 106 161 случаев заболевания СОVID-19, из них 3594 закончились смертью, одновременно 59 942 (56,4%) человек выздоровели.

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Тэги: Иран, гибель, люди, эпидемия, коронавирус

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На территории континентального Китая зарегистрировано 811 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах. Общее число смертей достигло 813.

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