Посольство Украины в США потребовало от Vox исправить карту с российским Крымом
Посольство Украины в США призвало американское издание Vox исправить карту, на которой Автономная Республика Крым обозначена как территория России.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.
7 марта Vox разместило в Twitter видеоролик о распространении коронавирусной инфекции в мире. На карте, показанной в этом видео, Крым отмечен тем же цветом, что и территория Российской Федерации, а не Украины.
В комментарии под этим роликом посольство Украины в США 8 марта написало, что карту следует исправить.
“Журналистика требует аккуратности. Карта Vox требует исправления: Крым – это Украина. Крым временно [находится] под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!” – подчеркнули в посольстве.
На момент публикации новости реакции от Vox не последовало.
Новости по теме
Основные крымские водохранилища обмелели почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
В счет включили блокаду водоснабжения, продовольствия, отключения электроэнергии, а также потери, вызванные свертыванием деятельности в Крыму украинских банков.
Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму может квалифицироваться как катастрофическая.