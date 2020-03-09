Посольство Украины в США потребовало от Vox исправить карту с российским Крымом

Посольство Украины в США призвало американское издание Vox исправить карту, на которой Автономная Республика Крым обозначена как территория России.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

7 марта Vox разместило в Twitter видеоролик о распространении коронавирусной инфекции в мире. На карте, показанной в этом видео, Крым отмечен тем же цветом, что и территория Российской Федерации, а не Украины.

В комментарии под этим роликом посольство Украины в США 8 марта написало, что карту следует исправить.

“Журналистика требует аккуратности. Карта Vox требует исправления: Крым – это Украина. Крым временно [находится] под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!” – подчеркнули в посольстве.

На момент публикации новости реакции от Vox не последовало.

Тэги: крым