Украинские долговые бумаги резко обвалились. Что это значит для экономики

Приток валюты в страну замедлится, но катастрофы не случится.

Украинские долговые бумаги резко обвалились после публикации закрытого отчета американского инвестиционного банка Morgan Stanley для своих клиентов.

За одну торговую сессию стоимость украинских евробондов уменьшилась на более чем 3%.

Напомним, на следующий день после смены Кабинета министров 4 марта, иностранные инвестбанкиры высказали ряд опасений касательно будущего реформ в Украине и возможного увеличения дефицита госбюджета.

Они посоветовали своим клиентам сократить свои позиции в еврооблигациях Украины, а вместо этого вкладываться в египетские облигации.

Но далеко не все опасения заграничных инвестиционных банкиров действительно оправданы, считают эксперты. Хотя и не исключают, что массовый выход инвесторов из украинских бумаг чреват некоторыми проблемами для национальной экономики.

Давление на гривну

По словам экспертов, любая смена правительства или перестановки в экономическом блоке негативно влияют на рынок и инвесторов.

В данном случае инвесторы и, особенно, нерезиденты не знают, как себя вести и чего ожидать от исполнительной власти. Для понимания ситуации необходимо больше времени.

«Распродажа евробондов на вторичном рынке не окажет влияния на стоимость обслуживания старого долга. Однако стоимость новых заимствований может вырасти, следуя общему тренду. То есть, сейчас разместится будет намного тяжелее и дороже чем ранее», – отметил в беседе с UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еврооблигации потянут за собой и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

НБУ уже фиксирует снижение объемов облигаций на счетах нерезидентов и этот процесс будет только усиливаться, считают эксперты. Это напрямую может отразится на курсе национальной валюты.

«Как результат, гривна будет находиться под давлением, поскольку нерезиденты будут значительно меньше заводить иностранную валюту в страну и более того, начнут выводить свои капиталы, продавая гривну», – добавил Андрей Шевчишин.

Не все так страшно

Вместе с этим, записка банкиров из Morgan Stanley не так однозначно негативна, как это может показаться из заголовков в СМИ, говорят эксперты.

Во-первых, растиражированная рекомендация «продавать еврооблигации Украины, покупать еврооблигации Египта» была впервые сформирована данной компанией еще в феврале, а сейчас аналитики просто ее повторили по случаю коммуникации относительного смены правительства в Украине.

«Важно отметить, что операции с еврооблигациями на вторичном рынке осуществляются вне Украины и практически никак не влияют на местный валютный рынок напрямую», – отметила в беседе с UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Во-вторых, аналитики Morgan Stanley в последней записке подтверждают ожидания существенного притока иностранных покупателей в украинские ОВГЗ: они оценивают объем размещения ОВГЗ в 2020 году в 69 млрд грн, из которых, по их мнению, 53 млрд грн выкупят нерезиденты.

В-третьих, опасения по поводу Украины вызваны неопределенностью относительно экономической программы курса нового правительства.

«Часть этих опасений уже была опровергнута заявлениями премьер-министра и министра финансов, подчеркнувших важность сотрудничества Украины с МВФ уже после рассылки нашумевшей аналитической записки», – заметила Елена Коробкова.

В-четвертых, негативные рекомендации относительно еврооблигаций такой периферийной страны как Украины в условиях высокой волатильности мировых финансовых рынков и массового выхода инвесторов из высокорисковых ценных бумаг (к которым все еще относятся и наши еврооблигации) – вполне естественны, говорят эксперты.

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