На премьер-министра Судана совершено покушение

Под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.

Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука пытались убить взрывом припаркованного автомобиля. Самодельное взрывное устройство, заложенное авто, сработало под автомобильным мостом. Политик не пострадал.

По информации его источников в суданской столице, легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа.

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