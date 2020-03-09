На премьер-министра Судана совершено покушение
Под автомобильным мостом сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в припаркованный автомобиль.
Премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука пытались убить взрывом припаркованного автомобиля. Самодельное взрывное устройство, заложенное авто, сработало под автомобильным мостом. Политик не пострадал.
По информации его источников в суданской столице, легкое ранение получил один человек из числа сопровождавших премьера. Незначительно были повреждены оба автомобиля кортежа.
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