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Главная » Мир » Происшествия
20:20 09 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США число зараженных коронавирусом превысило 500 человек

Число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах превысило полтысячи.

Согласно официальным источником, число инфицированных коронавирусом в США достигло 512 человек, а случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 33 штатах.

Это число включает в себя эвакуированных граждан США из китайского города Ухань, а также с круизного лайнера Diamond Princess. Еще 21 инфицированный находится на борту корабля Grand Princess, который получил разрешение пришвартоваться в воскресенье в порту Окленда, штат Калифорния.

Согласно последним данным, общее число смертельных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, достигло в США 21. Из них 18 смертей зарегистрированы в Вашингтоне, две – во Флориде и одна – в Калифорнии.

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Тэги: США, жертвы, коронавирус, зараженные

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