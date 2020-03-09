В Черкасской области задержали гражданина Молдовы с нарисованными правами
Иностранец использовал дешевую подделку в качестве документа.
Полиция Смелы задержала гражданина Республики Молдова, управлявшего автомобилем ВАЗ-2111. При проверке документов оказалось, что предъявивший права иностранец якобы является водителем первого класса, и у него открыты абсолютно все категории. На деле же выяснилось, что предъявленное в качестве водительского удостоверения бумага является самой дешевой подделкой – буквально нарисованной.
Суд лишил обвиняемого поддельных прав, и обязал выплатить штраф в размере 850 гривен. Еще почти столько же он обязан выложить за проведение экспертиз.
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