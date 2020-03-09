НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
14:51 09 Марта 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В Черкасской области задержали гражданина Молдовы с нарисованными правами

Иностранец использовал дешевую подделку в качестве документа.

Полиция Смелы задержала гражданина Республики Молдова, управлявшего автомобилем ВАЗ-2111. При проверке документов оказалось, что предъявивший права иностранец якобы является водителем первого класса, и у него открыты абсолютно все категории. На деле же выяснилось, что предъявленное в качестве водительского удостоверения бумага является самой дешевой подделкой – буквально нарисованной.

Суд лишил обвиняемого поддельных прав, и обязал выплатить штраф в размере 850 гривен. Еще почти столько же он обязан выложить за проведение экспертиз.

Источник:
Тэги: авто, штраф, права, подделка, Черкасская область, смела, модова

Новости по теме

Мать сдала сына в полицию за то, что он зашел к ней в гости

Курьезная на первый взгляд ситуация, видимо, скрывает серьезную семейную драму.

В Черкасской области мужчина «на эмоциях» сжег дом гражданской супруги

Перед этим он избил беременную подругу.

Чешского министра транспорта оштрафовали и лишили прав

Муниципалитет чешского города Нымбурк оштрафовал министра транспорта страны Вита Барта на пять тысяч чешских крон — около 300 долларов США — и лишил права вождения автомобиля на полгода.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты