В Черкасской области задержали гражданина Молдовы с нарисованными правами

Иностранец использовал дешевую подделку в качестве документа.

Полиция Смелы задержала гражданина Республики Молдова, управлявшего автомобилем ВАЗ-2111. При проверке документов оказалось, что предъявивший права иностранец якобы является водителем первого класса, и у него открыты абсолютно все категории. На деле же выяснилось, что предъявленное в качестве водительского удостоверения бумага является самой дешевой подделкой – буквально нарисованной.

Суд лишил обвиняемого поддельных прав, и обязал выплатить штраф в размере 850 гривен. Еще почти столько же он обязан выложить за проведение экспертиз.

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