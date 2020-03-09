Мастер по ремонту вбил хозяину квартиры в глаз очки

Трагично завершилось проведение ремонтных работ в квартире одной из многоэтажек Чернигова.

На днях Деснянский районный суд Чернигова приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, подрабатывающего проведением ремонтов. Согласно обвинительному акту, мастер по ремонту так избил хозяина квартиры, что тот потерял один глаз, а заодно и на треть трудоспособность.

Как выяснили Власти.нет, ремонтник не только установил сантехнику таким образом, что та протекала на голову соседям снизу, но еще и украл все диодные лампочки в квартире заказчиков, заменив их на дешевые – с нитью накаливания. Когда семейная чета пенсионеров обнаружила неполадки и подмену, то, естественно, стала выдвигать претензии ремонтнику.

После того, как владелец квартиры сфотографировал мастера, чтобы, видимо, продемонстрировать его физиономию в соответствующих органах, мастер по ремонту повел себя крайне неадекватно, избив пожилого мужчину. От ударов по лицу очки пенсионера буквально вдавило ему в глаз. Который медики впоследствии спасти не смогли.

Свою вину подсудимый так и не признал, за что и поплатился свободой. Кроме этого, он обязан выплатить потерпевшему 110 000 гривен в виде компенсации за нанесенный моральный и материальный ущерб.

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