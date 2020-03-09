В итальянских тюрьмах начались бунты из-за коронавируса
В 27 пенитенциарных учреждениях заключенные бунтуют и требуют амнистии, не желая умирать от коронавируса за решеткой.
Беспорядки произошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других городов, пишет Corriere della Sera.
В тюрьме города Модена в воскресенье вспыхнул настоящий бунт и сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. В результате погибли шесть человек. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения.
Из тюрьмы в Фодже, воспользовавшись беспорядками, совершили побег около 50 заключенных. Вскоре 30 бежавших были задержаны правоохранительными органами.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 7375 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 умерли.
Новости по теме
По данным правительственных источников, в Италии с четверга должны закрыться все школы и университеты в связи со стремительным распространением коронавируса.
Но не в Новых Санжарах, а в Италии.
В Италии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76.