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21:54 09 Марта 2020 Просмотров 249   КомментариевКомментарии

В итальянских тюрьмах начались бунты из-за коронавируса

В 27 пенитенциарных учреждениях заключенные бунтуют и требуют амнистии, не желая умирать от коронавируса за решеткой.

Беспорядки произошли в Милане, Риме, Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других городов, пишет Corriere della Sera.

В тюрьме города Модена в воскресенье вспыхнул настоящий бунт и сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. В результате погибли шесть человек. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения.

Из тюрьмы в Фодже, воспользовавшись беспорядками, совершили побег около 50 заключенных. Вскоре 30 бежавших были задержаны правоохранительными органами.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 7375 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 умерли.

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Тэги: Италия, тюрьма, коронавирус

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