Ученые: Инопланетяне используют взрывы звезд для мощности своих кораблей

Астрономы из Гарвардского университета выдвинули смелую идею. По их мнению, внеземные цивилизации могут использовать сверхновые, чтобы разгонять космические аппараты до околосветовых скоростей.

Абрахам Лёб (Abraham Loeb) определённо неравнодушен к межзвёздным путешествиям. В прошлом году он вместе с коллегой Амиром Сираджем (Amir Siraj) заявил об открытии первого межзвёздного метеора. Недавно тот же дуэт исследователей рассчитал, сколько таких метеоров, ускоренных взрывами сверхновых, должно ежемесячно врезаться в атмосферу Земли.

Теперь же энтузиаст покорения просторов Галактики сделал следующий шаг. Вместе с Манасви Лингамом (Manasvi Lingam) он проанализировал перспективы использования вспышек сверхновых и других космических катаклизмов для запуска межзвёздных зондов. Свои выводы учёные изложили в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org. Кроме того, Лёб рассказал о своей идее на страницах издания Scientific American.

Напомним, что Лёб является председателем Консультативного комитета проекта Breakthrough Starshot, который финансируется российским миллиардером Юрием Мильнером. Энтузиасты надеются создать зонд весом около грамма, который достигнет альфы Центавра всего за 20 лет. Для этого ему придётся разогнаться до 20% скорости света и преодолеть расстояние в четыре световых года. Сторонники идеи полагают, что мощный лазер мог бы придать кораблю необходимое ускорение, воздействуя на тонкий парус. При этом на квадратный метр паруса должно приходиться десять гигаватт (!) мощности лазера. Это примерно в десять миллионов раз больше энергии, чем квадратный метр земной поверхности получает от Солнца.

Критики сомневаются в реалистичности этой задумки. Они указывают, что столь мощный лазерный луч просто испарит зонд, каким бы идеальным зеркалом ни был его парус. Кроме того, вряд ли конструкция выдержит ускорение, которое предполагается ей придать. Есть и другие трудности.

Несмотря на все эти возражения, Лёб полон оптимизма. Задача создания межзвёздных парусников представляется ему трудной, но разрешимой.

Тэги: наука, инопланетяне, гарвард, корабли, сверхновые