Швейцария поможет Украине деньгами: на что пойдут средства
Разумков начал двухдневный официальный визит в Швейцарию.
Швейцария, которая ранее приветствовала обмен удерживаемых лиц на Донбассе, предоставит Украине деньги на реформу децентрализации и очистку воды на Востоке Украины. Средства поступят в ближайшие 4 года.
Об этом удалось договориться во время официального визита спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Берн.
Встречи на высшем уровне. С самого утра Дмитрий Разумков провел переговоры с главами обеих палат Федерального собрания Швейцарии. В этом государстве двухпалатный парламент. И украинская делегация – первая, кого принимает его обновленный состав. Выборы здесь состоялись в конце прошлого года. И Украине есть что перенять от этого законодательного органа – уверен спикер Верховной Рады.
Все важные решения, в частности, любые изменения в Конституцию, принимают сами швейцарцы во время всенародного голосования. Соответствующий закон о референдуме появится вскоре и в украинском парламенте – делится Дмитрий Разумков.
«Вскоре будет на рассмотрении в парламенте закон об общенациональном референдуме, так же как и другие законопроекты, связанные с этим вопросом: это и народное вето, которое фактически здесь функционирует, это и вопрос о народной инициативе, вскоре появится закон о децентрализации, который в парламенте будет внесен президентом», – отметил он.
Швейцария – входит в пятерку стран, которые больше всех инвестируют в Украину. И единственное государство,
которое шестой год подряд помогает по обе стороны от линии разграничения на Востоке Украины.
Грузы содержат химические вещества для очистки воды, медицинское оборудование и медикаменты. А сегодня удалось договориться и о новой программе сотрудничества сроком до 2023 года.
«Предусмотрено финансирование. Это разная секторальная программа. Реализована будет Швейцарией и финансирования проектов, которые будут предоставляться на востоке Украины и других регионах», – отметил Артем Рыбченко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Швейцарии.
Вечером у спикера была запланирована экскурсия по швейцарскому парламенту и встреча с президентом
государства Симонеттой Зоммаругой. А уже в конце марта впервые президент конфедерации Швейцарии посетит Украину с официальным визитом.
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