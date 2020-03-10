Татары не хотят, чтобы их меняли на бандитов, – Джемилев об обмене пленными

Для следующего обмена удерживаемыми лицами списки уже готовы.

Однако, во-первых, Россия категорически против освобождения крымских татар. А во-вторых, сами татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их будут менять на бандитов.

Об этом рассказал первый председатель Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев «Общественному радио» 9 марта.

Нам передали список из СБУ на утверждение. Вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей,

– сказал политик.

И уточнил, что крымские татары имеют свое видение, кого и при каких условиях следует менять:

В приоритете те, кого в России приговорили к большим срокам заключения (речь о, например, 17 и 18 годах).

Также в первую очередь освобождать надо тех, у кого слабое здоровье.

Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не говорит об этом. Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар,

– подчеркнул Джемилев.

Кроме этого, сами крымские татары, которых внесли в список на обмен, могут от этого обмена отказаться, если они узнают, что их обменивают на бандитов».

Джемилев напомнил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили благодаря помощи турецкого президента Реджепа Эрдогана. Вместо них Турция вынуждена была отдать Путину двух террористов, которые убивали чеченских диссидентов.

«И Умеров, и Чийгоз говорят: «Если бы мы знали, что за такую цену, то мы бы не освобождались», – пояснил Джемилев.

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