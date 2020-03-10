Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут отменить из-за коронавируса
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность приостановки турниров в связи с угрозой распространения коронавируса.
Предполагается, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть приостановлен со стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на апрель.
Уже известно, что ряд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей. Так, при пустых трибунах сыграют «Барселона» и «Наполи», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд, «Валенсия» и «Аталанта».
В Лиге Европы без зрителей пройдут матчи «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос», «Хетафе» – «Интер», «Севилья» – «Рома», а также ЛАСК – «Манчестер Юнайтед».
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