Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут отменить из-за коронавируса

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность приостановки турниров в связи с угрозой распространения коронавируса.

Предполагается, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть приостановлен со стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на апрель.

Уже известно, что ряд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей. Так, при пустых трибунах сыграют «Барселона» и «Наполи», «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд, «Валенсия» и «Аталанта».

В Лиге Европы без зрителей пройдут матчи «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос», «Хетафе» – «Интер», «Севилья» – «Рома», а также ЛАСК – «Манчестер Юнайтед».

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