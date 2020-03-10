Без царя в голове: Кто пошел [с плакатами] против Путина

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, что ничего хорошего ждать горстке противников, осмелившихся прийти с плакатами в центр Москвы, не придется.

10-го марта в центре российской столицы прошли массовые, но одиночные (это там так традиционно уже сложилось, дабы не быть задавленными тяжелой техникой Росгвардии) пикеты. Их цель – протест против внесения в российскую конституцию правок, позволяющих Путину избираться на президентский пост еще в течение двух сроков. То есть, если кремлевские шаманы придумают эликсир молодости или хотя бы живую воду, Путин может править до 2036 года включительно. Ну, или очень похожий на Путина двойник.

Вообще в России пикеты – это модный, но небезопасный тренд. Там свои и не только свои права отстаивают всякого рода вольнодумцы, которые оторвались от «Фейсбука», чтобы заснять свой пикет для «Фейсбука». Еще несколько дней горсть пользователей «Фейсбука» последит за вольнодумцами, а потом забудет, погрузившись в крымнаш, дедовоевание, скрепы и православие головного мозга. Ну, вот это все, к чему они привыкли за долгие годы при Путине. И при «Фейсбуке». Но больше к «вконтактам», конечно.

Все понимают, что ничего пикеты не решат, и сами они, митингующие одиночно, понимают. Вон какие лица довольные, вольнодумные. А если вдруг где-то соберутся более двух пикетчики, то их на Лубянку, и быстро они позабудут о вольных думах.

В Украину бежать тоже смысла нет. К ним здесь еще быстрее остынут, чем за поребриком.

И как-то даже уже не жаль российских вольнодумцев. Поздно их жалеть, они ж российские до мозга костей. Доморощенные.

Что это значит?

Это значит, что доморощенный российский вольнодумец, выращенный в тотальной и уже даже не смешной лжи спокойно по вечерам пинает московскую брусчатку, посещает модные тусовки, пишет в «Фейсбуке», поглощает российское и импортное (то, что не задавили бульдозерами и оставили ему, вольнодумцу), и с умным видом сочувствует и соболезнует где-то там погибшим и как-то там обделенным.

С Путиным все и так понятно.

А вот с доморощенными вольнодумцами на одиночных пикетах…

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