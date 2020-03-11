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Главная » Украина » Общество
13:50 11 Марта 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Лена и Тамара из Винница «прославились» на весь мир и вместе с этим прославили Украину.

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца внимательные посетители обнаружили автографы туристок из Украины. Видео вандализма появилось в Facebook-группе Italy for me (Италия для меня).

На кадрах запечатлена выцарапанная надпись: «Лена. Тамара. Винница».

«Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали? Страна должна знать своих «героев», – подписал видеоролик его автор.

Отметим, что станцы (с итальянского – «комната») Рафаэля – это часть музейного комплекса в Папском дворце Ватикана. Так называют четыре расположенных в музее небольших помещения, расписанных великим художником эпохи Возрождения Рафаэлем Санти и его учениками в 1508-1517 годах.

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Тэги: Ватикан, вандализм, фреска

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