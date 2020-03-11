Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе «внутренним конфликтом».

Так Сивохо высказался в эфире телеканала “НАШ”.

Так, на вопрос ведущего относительно того, как продвигается дело с вступлением Украины в НАТО, Сивохо ответил, что “в этом направлении ничего не происходит”.

“Ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, которое закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть военные действия. Что с этим делать?” – сказал Сергей Сивохо.

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