Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Обвинение настаивало на 29 годах тюрьмы для 67-летнего продюсера, защита же считала пятилетний срок достаточным, подчеркивая, что обвиняемый может даже не дожить до его конца.
Судья в Нью-Йорке приговорил сегодня Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.
Обращаясь к суду, Вайнштейн сказал, что он «глубокого раскаивается», сообщает BBC.
В конце февраля суд присяжных признал его виновным в двух преступлениях, но оправдал по наиболее тяжким обвинениям, за которые он мог получить вплоть до пожизненного срока. Первый эпизод относится к 2013 году, когда продюсер изнасиловал в отеле начинающую актрису Джессику Манн. Второй произошел в квартире Вайнштейна на Манхэттене еще в 2006 году и касается принуждения к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи.
Ранее в сексуальных домогательствах Вайнштейна обвинили более 80 женщин, но с некоторыми из них он смог достичь мирового соглашения, заплатив около 25 миллионов долларов.
Приговор, вынесенный сегодня в Нью-Йорке, может быть не окончательным – дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
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