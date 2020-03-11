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Главная » Мир » Спорт
20:33 11 Марта 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Футболистов «Ромы» не пустили в Испанию на матч Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб «Рома» не смог отправиться на гостевой матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Севильей».

Власти Севильи не дали разрешения на приземление их самолета. Ранее правительство Испании приняло решение временно прекратить прямое авиасообщение с Италией с 11 до 25 марта из-за распространения коронавируса..

Матч «Севилья» – «Рома» был запланирован на 12 марта. Подробная информация будет содержаться в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), говорится в сообщении.

Матч, который должен был пройти при пустых трибунах, теперь, скорее всего, будет перенесен.

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Тэги: футбол, Лига Европы, коронавирус

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