Смягчение карантина с 11 мая: что остается под запретом

С понедельника, 11 мая, в Украине начнут ослаблять карантинные меры, которые были введены, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Как это будет выглядеть на практике и что останется все еще под запретом для украинцев – разбирались Podrobnosti.ua.

Отметим, что в постановлении Кабмина говорится о том, что в Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты. Кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах. Однако многое по-прежнему будет для граждан недоступно.

Итак, в Украине все еще запрещается:

Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ

Работа кинотеатров и театров

Общественный транспорт без пропусков

Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта

Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения

Работа спортзалов и фитнесс-центров

Работа университетов, школ, детских садов

Запрещены массовые мероприятия

Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)

Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.

Самовольно оставлять места самоизоляции

Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция, соблюдение всех противоэпидемичных правил.

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