Смягчение карантина с 11 мая: что остается под запретом
С понедельника, 11 мая, в Украине начнут ослаблять карантинные меры, которые были введены, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.
Как это будет выглядеть на практике и что останется все еще под запретом для украинцев – разбирались Podrobnosti.ua.
Отметим, что в постановлении Кабмина говорится о том, что в Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты. Кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах. Однако многое по-прежнему будет для граждан недоступно.
Итак, в Украине все еще запрещается:
- Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ
- Работа кинотеатров и театров
- Общественный транспорт без пропусков
- Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта
- Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения
- Работа спортзалов и фитнесс-центров
- Работа университетов, школ, детских садов
- Запрещены массовые мероприятия
- Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)
- Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
- Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.
- Самовольно оставлять места самоизоляции
Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция, соблюдение всех противоэпидемичных правил.
Новости по теме
Кого будет ожидать понижение пенсии в связи с карантином.
В Украине продлят карантин до 22 мая, но с 11 мая ряд ограничений будет снят.
Ожидаемое ослабление карантина наступит.