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Главная » Украина » Общество
16:23 09 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Смягчение карантина с 11 мая: что остается под запретом

С понедельника, 11 мая, в Украине начнут ослаблять карантинные меры, которые были введены, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Как это будет выглядеть на практике и что останется все еще под запретом для украинцев – разбирались Podrobnosti.ua.

Отметим, что в постановлении Кабмина говорится о том, что в Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты. Кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах. Однако многое по-прежнему будет для граждан недоступно.

Итак, в Украине все еще запрещается:

  • Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ
  • Работа кинотеатров и театров
  • Общественный транспорт без пропусков
  • Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта
  • Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения
  • Работа спортзалов и фитнесс-центров
  • Работа университетов, школ, детских садов
  • Запрещены массовые мероприятия
  • Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)
  • Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
  • Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.
  • Самовольно оставлять места самоизоляции

Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция, соблюдение всех противоэпидемичных правил.

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Тэги: карантин

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