Три области не отчитались о доплатах медикам, а другие выплатили недостаточно — Минздрав

Три области не отчитались к концу 8 мая о ситуации с доплатами медикам, которые лечили больных COVID-19, за март, а другие — выплатили врачам мало.

Об этом на брифинге 9 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Не отчитались Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Министр отметил, что на примере Харьковской области объяснит, что происходит в других областях.

По его словам, Харьковская область сообщила о 17 медработниках, которые в марте лечили 4 больных COVID-19. Всего им выплатили 14 900 грн ($555,5) или 870 грн ($32,44) каждому.

«Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит», — рассказал Степанов.

Министр отметил, что правительство и Минздрав свои обещания выполнили и до 15 апреля перечислили в регионы 905 млн грн ($33,75 млн) медицинской субвенции. По его словам, из них 181 млн грн ($6,75 млн) выделили именно на доплаты медработникам, этих денег должно было хватить на 300% доплат.

«Работая руководителем области в течение 2 лет, могу сказать, что после получения средств на выплату заработной платы максимальный срок (для самой выплаты — ред.) — неделя. У нас происходит квест какой-то, когда мы ищем, почему не выплатили средства нашим медикам», — сказал Степанов.

Он заверил, что ситуацию с доплатами медикам доведут до конца — все получат свои средства. Также министр добавил, что будет отчитываться президенту и премьеру по этой ситуации и будет настаивать на принятии соответствующих кадровых решений.

Тэги: Минздрав