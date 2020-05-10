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Главная » Мир » Политика
15:49 09 Мая 2020 Просмотров 2993   КомментариевКомментарии

Путин впервые за месяц появился на публике

Президент России прервал самое длинное за время руководства государством отсутствие на публике, которое продлилось более месяца.

Владимир Путин возложил букет роз к Вечному огню в одиночестве – в Александровском саду были только почетный караул и личный фотограф.

Возложив цветы, преклонившись перед Вечным огнем на одно колено, президент вышел к небольшой трибуне и выступил с короткой речью.

Свою речь президент закончил объявлением минуты молчания, после нее почетный караул прошел мимо главы государства торжественным маршем.

Накануне 9 мая доступ на Красную и Манежную площади был полностью перекрыт. В Александровский сад вход закрыли еще в пятницу, 8 мая – в этот день там началась дезинфекция территории.

Самоизоляция президента продлилась не менее 32 дней, если отсчитывать от встречи с вице-премьером Юрием Трутневым в Кремле, о которой сообщалось на официальном сайте Кремля.

С момента последнего появления Путина на широкой публике прошло и вовсе 43 дня – это была встреча с предпринимательским сообществом в Огарево, состоявшаяся 26 марта.

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Тэги: Путин, 9 мая

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