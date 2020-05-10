Путин впервые за месяц появился на публике

Президент России прервал самое длинное за время руководства государством отсутствие на публике, которое продлилось более месяца.

Владимир Путин возложил букет роз к Вечному огню в одиночестве – в Александровском саду были только почетный караул и личный фотограф.

Возложив цветы, преклонившись перед Вечным огнем на одно колено, президент вышел к небольшой трибуне и выступил с короткой речью.

Свою речь президент закончил объявлением минуты молчания, после нее почетный караул прошел мимо главы государства торжественным маршем.

Накануне 9 мая доступ на Красную и Манежную площади был полностью перекрыт. В Александровский сад вход закрыли еще в пятницу, 8 мая – в этот день там началась дезинфекция территории.

Самоизоляция президента продлилась не менее 32 дней, если отсчитывать от встречи с вице-премьером Юрием Трутневым в Кремле, о которой сообщалось на официальном сайте Кремля.

С момента последнего появления Путина на широкой публике прошло и вовсе 43 дня – это была встреча с предпринимательским сообществом в Огарево, состоявшаяся 26 марта.

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