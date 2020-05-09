Грузия настаивает на необходимости экстрадировать Саакашвили из Украины
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани не уверен, что бывший президент страны Михаил Саакашвили принесет какую-либо пользу Украине на «туманной, технической должности».
«Конечно, у нас была бы совершенно другая реакция, если Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство», — напомнил Залкалиани.
Он добавил, что в международной практике «правосудие является частью суверенитета государства, а стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга».
Ранее 8 мая Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций после опубликования указа президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили главой Национального совета реформ. Глава государства назвал решение грузинских властей ошибкой, пообещав не принимать в ответ зеркальных мер.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сожалеет о том, что покинул Грузию в 2013 году. «Я считаю, что допустил ошибку», — заявил он.
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