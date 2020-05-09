Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Идентифицировать пользователей будет и по ID-паспортам. Это повысит лимит платежей.

Сеть платежных терминалов City24 вскоре начнет оснащаться NFC-устройствами, которые смогут считывать информацию с платежных карт и ID-паспортов украинцев. Это позволит верифицировать плательщика и повысить лимит платежей по ряду сервисов и услуг, сообщила пресс-служба компании.

В связи с тем, что стоимость одного такого устройства составляет от 800 до 1000 грн, компания не будет устанавливать их на все свои точки сразу, поскольку в ее распоряжении свыше 9 тыс. терминалов по всей Украине. В настоящий момент компания уже тестирует устройства и вскоре запустит услугу в коммерческую эксплуатацию.

«В первую очередь считыватели появятся на тех терминалах, где мы видим статистический спрос на требующие верификации услуги. Чаще всего речь идет о пополнении банковских карт», – объяснил представитель City24 Дмитрий Гриша. И добавил, что NFC-считыватели сделают процесс пополнения карт проще, поскольку избавят пользователей от необходимости вносить номер карты вручную.

На первом этапе устройства смогут получать информацию только с банковских карт. В дальнейшем система научится считывать также и данные с ID-паспортов украинцев.

«По данным МВД, в Украине уже выдали порядка 4,3 млн таких паспортов. И хотя пока в стране преобладают старые бумажные паспорта, эта разработка является для нас одним из приоритетов», – добавил Гриша.

Он отметил, что терминалы будут считывать только ту информацию, которую требует законодательство для верификации плательщика. В частности, имя и фамилию, а также дату рождения или идентификационный номер. Полных данных ни о карте, ни о самом плательщике терминалы получать не будут.

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