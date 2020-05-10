Украинца и россиянина похитили с судна африканские пираты
Нападение на корабль произошло в Экваториальной Гвинее.
Неизвестные напали у берегов Африки на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа, среди них мог быть гражданин Украины. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении портала Dryad Global, специализирующегося на проблемах безопасности мореплавания.
Речь идет о грузовом судне RIO MITONG. Его атаковали скоростным лодкой, количество людей на борту лодки не установлено.
«Вероятно преступниками была использована лестница, чтобы высадиться на судно. В результате этого были похищены двое членов экипажа – предположительно, россиянин и украинец», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что остальные члены экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.
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