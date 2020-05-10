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Главная » Мир » Происшествия
12:19 10 Мая 2020 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Украинца и россиянина похитили с судна африканские пираты

Нападение на корабль произошло в Экваториальной Гвинее.

Неизвестные напали у берегов Африки на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа, среди них мог быть гражданин Украины. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении портала Dryad Global, специализирующегося на проблемах безопасности мореплавания.

Речь идет о грузовом судне RIO MITONG. Его атаковали скоростным лодкой, количество людей на борту лодки не установлено.

«Вероятно преступниками была использована лестница, чтобы высадиться на судно. В результате этого были похищены двое членов экипажа – предположительно, россиянин и украинец», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные члены экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.

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Тэги: Африка, судно, пиртаы

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