Немецкая футбольная команда в полном составе отправлена на карантин

Все игроки и тренерский штаб команды «Динамо-Дрезден», играющей во втором дивизионе, помещены в двухнедельную изоляцию.

Это случилось после того, как у двух футболистов обнаружили коронавирус, сообщает BBC.

«Мы не можем ни тренироваться, ни участвовать в играх в течение следующих 14 дней», – сказали в клубе.

Бундеслига и Бундеслига-2 должны возобновиться в субботу, 16 мая. «Динамо-Дрезден» должен был 17 мая сыграть матч в Ганновере.

В четверг Немецкая футбольная ассоциация (DFB) заявила, что сезон возобновится, но при соблюдении строгих правил безопасности: болельщикам нельзя будет приходить на стадионы, а игроки будут проходить тестирование на Covid-19.

Футбольные матчи в Германии были приостановлены​с 13 марта. Команды вернулись к тренировкам в середине апреля.

Тэги: футбол, Германия, коронавирус