В Ивано-Фраковске от коронавируса скончался главврач «скорой помощи»
О смерти врача сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
«К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты… Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!» — написал Марцинкив.
Он не указал причины смерти Ковалюка.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местное издание, 4 мая Марцинкив на брифинге рассказал, что Ковалюка госпитализировали с Covid-19 в тяжелом состоянии.
«У нас есть два тяжелых пациента, среди них руководитель Франковской станции скорой помощи. Его состояние стабилизировалось, но остается тяжелым. Эти больные на кислородной терапии», — сообщил мэр.
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