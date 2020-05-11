Украинцам массово пересчитают зарплаты – кому повезет с прибавкой в 50%
Правительство анонсировало повышения зарплат.
С таким заявлением выступил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге 9 мая. Ожидается, что зарплата медиков вырастет вдвое с 1 июля этого года. Степанов отметил, что министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.
«Сейчас мы рассчитаем уже более тщательно и будем подавать соответствующее предложение по внесению изменений в государственный бюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам с 1 июля», — рассказал он.
В то же время, говорит Степанов, на данный момент в МОЗ подошли к подсчетам еще более тщательно и намерены инициировать внесение изменений в госбюжет, конечная цель которых – повышение зарплаты медработников до 50%.
Кроме того, глава МОЗ выразил свое отношение к текущим зарплатам медиков, указав, что за годы независимости Украины, над украинскими медработниками «как будто издеваются, ставят эксперименты, выживут ли они на свою зарплату».
О намерении повысить зарплаты медиков, не работающих с пациентами с коронавирусом, Степанов рассказывал еще 30 апреля.
Новости по теме
Вернувшиеся домой трудовые мигранты полностью изменят ситуацию на рынке труда.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подсчитало, что в 2020 году размер заработной платы украинцев увеличится на 8-9%.
Премьер и президент урегулировали зарплаты в правительстве, следующими будут урегулированы зарплаты руководителей госпредприятий.