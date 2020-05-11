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Главная » Украина » Экономика
09:33 11 Мая 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Украинцам массово пересчитают зарплаты – кому повезет с прибавкой в 50%

Правительство анонсировало повышения зарплат.

С таким заявлением выступил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге 9 мая. Ожидается, что зарплата медиков вырастет вдвое с 1 июля этого года. Степанов отметил, что министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.

«Сейчас мы рассчитаем уже более тщательно и будем подавать соответствующее предложение по внесению изменений в государственный бюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам с 1 июля», — рассказал он.

В то же время, говорит Степанов, на данный момент в МОЗ подошли к подсчетам еще более тщательно и намерены инициировать внесение изменений в госбюжет, конечная цель которых – повышение зарплаты медработников до 50%.

Кроме того, глава МОЗ выразил свое отношение к текущим зарплатам медиков, указав, что за годы независимости Украины, над украинскими медработниками «как будто издеваются, ставят эксперименты, выживут ли они на свою зарплату».

О намерении повысить зарплаты медиков, не работающих с пациентами с коронавирусом, Степанов рассказывал еще 30 апреля.

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Тэги: зарплаты

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