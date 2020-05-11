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Главная » Мир » Общество
10:12 11 Мая 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Каннский кинофестиваль отменен из-за пандемии

Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнется на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь.

Однако в воскресенье, 10 мая, организаторы фестиваля заявили, что он отменяется.

Оптимисты говорят о возможном проведении фестиваля в октябре. Пессимисты считают, что следующий фестиваль, возможно, будет проведен в 2021 году.

Каннский кинофестиваль в 2020 году должен был возглавить американский кинорежиссер Спайк Ли.

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Тэги: пандемия, Каннский кинофестиваль, коронавирус

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