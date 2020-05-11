Каннский кинофестиваль отменен из-за пандемии
Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнется на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь.
Однако в воскресенье, 10 мая, организаторы фестиваля заявили, что он отменяется.
Оптимисты говорят о возможном проведении фестиваля в октябре. Пессимисты считают, что следующий фестиваль, возможно, будет проведен в 2021 году.
Каннский кинофестиваль в 2020 году должен был возглавить американский кинорежиссер Спайк Ли.
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