Россия уже на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве – 6169. Это тоже самый высокий показатель.
Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.
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