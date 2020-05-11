Россия уже на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве – 6169. Это тоже самый высокий показатель.

Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.

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