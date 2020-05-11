В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома
Ребенок сутки скрывался, и был найден полицией.
Малолетний «путешественник», основательно одевшись, прихватив с собой пакет вещей, 10 мая около обеда ушел из дома в Дарницком районе столицы и пропал. Все попытки установить его местонахождение не увенчались успехом.
Мать ребенка заявила об исчезновении сына в полицию.
Только спустя сутки ребенка нашли оперативники. Известно, что с ним все хорошо – он не стал жертвой преступных посягательств.
Судя по предварительной информации, ребенок ушел из дома самостоятельно.
Новости по теме
Мальчик так увлекся, что потерял счет времени.
Злоумышленник через соцсети знакомился с детьми и начинал общение. Позже он встретился с одной из них – 10-летней школьницей. Мужчина завел девочку в заброшенный дом и изнасиловал.
Полиция объявила мужчину 30-35 лет спортивного телосложения в розыск