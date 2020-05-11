В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома

Ребенок сутки скрывался, и был найден полицией.

Малолетний «путешественник», основательно одевшись, прихватив с собой пакет вещей, 10 мая около обеда ушел из дома в Дарницком районе столицы и пропал. Все попытки установить его местонахождение не увенчались успехом.

Мать ребенка заявила об исчезновении сына в полицию.

Только спустя сутки ребенка нашли оперативники. Известно, что с ним все хорошо – он не стал жертвой преступных посягательств.

Судя по предварительной информации, ребенок ушел из дома самостоятельно.

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