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Главная » Мир » Общество
13:26 12 Мая 2020 Просмотров 152   КомментариевКомментарии

Чехия отменяет «масочный режим» на улице с 25 мая

Маски остаются обязательными в закрытых помещениях.

Правительство Чехии в рамках смягчения карантинных ограничений отменяет обязательный «масочный режим» на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats.

По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также «масочный режим» сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.

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Тэги: Чехия

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