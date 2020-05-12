Чехия отменяет «масочный режим» на улице с 25 мая
Маски остаются обязательными в закрытых помещениях.
Правительство Чехии в рамках смягчения карантинных ограничений отменяет обязательный «масочный режим» на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats.
По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также «масочный режим» сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.
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