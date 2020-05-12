Премьер-министр сообщил, что 22 мая карантин не закончится
В эфире программы «Завтрак с 1+1″ Премьер-министр рассказал, как Украина будет жить дальше в условиях пандемии.
Господин Шмыгаль указал, что 22 мая – не конечная дата окончания карантина.
Следующий этап послабления карантинных ограничений будет введен, когда в течение определенного периода количество заболевших будет уменьшаться.
Относительно общественного транспорта
Городской общественный транспорт продолжает работать в особом режиме. Метро и междугородный транспорт могут стать катализатором распространения заболеваемости. Об их частичном открытии можно говорить только на третьем этапе, когда количество выздоровевших будет существенно превышать количество заболевших.
Кредитные и налоговые каникулы
Кроме того, Премьер-министр указал, что кредитные каникулы для микро и малого бизнеса уже разработаны. Министерство финансов также рассматривает возможность введения налоговых каникул и влияние такого шага на бюджет.
Кто в дальнейшем будет принимать решение относительно карантинных мероприятий
При смягчении общеукраинского карантина большая доля ответственности будет возложена на городских председателей. Именно они в дальнейшем будут принимать решение о введении адаптивного карантина. Смягчить карантин, который введен на уровне государства, местная власть не имеет права.
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