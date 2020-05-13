Потери столицы из-за пандемии достигают 1,5 млрд гривен – Кличко

Потери столичного городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

«Сегодня сложно всем. Два месяца мы живем совсем в других реалиях. Кто-то потерял работу, кто-то ушел в вынужденный отпуск, кто-то начал зарабатывать меньше. Город также теряет деньги. По нашим расчетам потери городского бюджета из-за пандемии достигают уже 1,5 млрд гривен» , – сказал Кличко.

По его словам, в случае ухудшения ситуации, столица будет принимать решение о дополнительной корректировке бюджета.

«Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, поступающих от малого и среднего бизнеса. Но, мы понимаем, как сложно бизнесу и его надо поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации», – добавил мэр.

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