Коронавирус может стать привычным заболеванием – ВОЗ
Коронавирусная болезнь Covid-19, от которой умерли уже сотни тысяч человек, вероятно, не исчезнет, а станет одним из заболеваний, с которыми человечество сталкивается каждый день.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом 13 мая заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
«Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел», – сказал чиновник ВОЗ.
Он добавил, что не сравнивает упомянутые два заболевания, но призвал быть реалистами.
«Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда», – отметил Райан.
К сегодняшнему дню почти 300 тысяч человек в мире скончались после заражения коронавирусом. За время пандемии Covid-19 выявили у более чем 4,2 млн человек.
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