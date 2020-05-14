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Главная » Украина » Общество
12:46 14 Мая 2020 Просмотров 675   КомментариевКомментарии

Коронавирус может стать привычным заболеванием – ВОЗ

Коронавирусная болезнь Covid-19, от которой умерли уже сотни тысяч человек, вероятно, не исчезнет, а станет одним из заболеваний, с которыми человечество сталкивается каждый день.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом 13 мая заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел», – сказал чиновник ВОЗ.

Он добавил, что не сравнивает упомянутые два заболевания, но призвал быть реалистами.

«Я не думаю, что кто-то может предсказать, исчезнет ли эта болезнь и когда», – отметил Райан.

К сегодняшнему дню почти 300 тысяч человек в мире скончались после заражения коронавирусом. За время пандемии Covid-19 выявили у более чем 4,2 млн человек.

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Тэги: коронавирус

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