СМИ: в Донецке задержали одного из обвиняемых по делу MH17
Украинец Леонид Харченко («Крот»), один из ключевых фигурантов дела о крушении самолета Boeing MH17 над востоком Украины в 2014 году, был арестован властями «ДНР» в марте 2020 года в Донецке.
Харченко задержали возле своего дома в Донецке по другому уголовному делу и отправили под стражу 11 марта текущего года. Сейчас он содержится в СИЗО «минюста ДНР», которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.
Ему вменяют участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет.
Харченко еще в июле 2015 года объявили в розыск в Украине по делу, заочно предъявив обвинения в создании террористической группы.
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