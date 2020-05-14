Саакашвили сообщил о наборе людей для реформ
Правда, еще вчера Михеил Саакашвили заявлял, что у него нет отдельной программы реформ.
Михеил Саакашвили, которого президент недавно назначил главой Исполнительного комитета реформ Украины, сообщил о том, что Нацсовет реформ набирает команду. Согласно данным анкеты для кандидатов, прием заявок продлится до 18 мая.
В частности, открыты вакансии юристов в сфере дерегуляции и инвестиционной деятельности, PR-менеджера, SMM-специалиста и копирайтера, инвестиционного аналитика, менеджера по организации событий и бухгалтера. В то же время в разделе вакансий есть графа «другое». Какие именно должности подразумеваются в этом случае неизвестно.
Также среди обязательных требований к кандидатам является опыт работы по специальности от 5-лет. Однако, в пункте анкеты «Сколько у Вас лет опыта по специальности?» можно выбрать от «до одного года» до «свыше 5 лет».
Кроме того, от кандидатов требуют владения английским языком на уровне выше среднего или свободное владение. Правда и здесь в соответствующем пункте анкеты можно избрать «средний уровень».
Также желающие попасть в Нацсовет реформ должны прислать короткое мотивационное видео и рекомендацию с предыдущего места работы. И опять же, в пункте «есть Ли у Вас рекомендация с предыдущего места работы?» можно выбрать пункт «нет».
«Начиная с 19 мая 2020 года мы будем проводить собеседования с потенциальными кандидатами (через видео-связь и/или лично)», – указано в анкете.
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