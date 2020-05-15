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Главная » Украина » Политика
15:00 15 Мая 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Партия Шария хочет из бюджета 3,2 млн грн: подала в суд на НАПК

Политическая сила блогера сетует на «незаконную бездеятельность» агентства и просит взыскать более 3 млн грн финансирования из госбюджета.

Партия Шария подала в суд на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции: требуют выплатить 3,2 млн грн финансирования из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда.

Кроме того, истец просит признать незаконной «бездеятельность НАПК» – по его мнению, она заключается в том, что агентство не осуществило соответствующее финансирование политической силы в 2019 году.

Сейчас суд принимает решение об открытии (или неоткрытии) производства.

Раньше по законодательству госфинансирование получали партии, которые на выборах набирали более 2% голосов.

В 2019 году партия блогера Анатолия Шария набрала 2,3% голосов на выборах в Раду: этого не хватило для прохождения в парламент из-за порога в 5%, но было достаточно для получения бюджетных средств. Новый состав Рады изменил это правило: теперь финансирование могут получать только «пятипроцентные» партии.

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Тэги: Анатолий Шарий

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