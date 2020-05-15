Ученые обнаружили в генах российского биатлониста редкие мутации

Об этом на совещании по вопросам развития генетических технологий доложили президенту РФ Владимиру Путину.

В феврале против Евгения Устюгова были выдвинуты обвинения в употреблении оксандролона в связи с аномальными показателями его биологического паспорта. Обвинение основывалось на повышенном уровне гемоглобина. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013-2014 годов, в том числе победа на Олимпийских играх-2014 в эстафете, были аннулированы.

Адвокаты спортсмена обратились в институт молекулярной биологии с просьбой определить, нет ли в его ДНК уникальных генетических особенностей, поскольку повышенный уровень у него постоянный.

«В трех генах наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина. Таким образом, постоянный повышенный уровень гемоглобина этого прославленного спортсмена объясняется его уникальными генетическими способностями», – сказал на совещании директор института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров.

По словам Макарова, исследованию подверглись не только гены олимпийского чемпиона по биатлону, но и его родителей. Полученные данные позволили поставить вопрос о снятии обвинений и будут использованы юристами в процессе антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

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